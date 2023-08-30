Поделился секретом: принц Гарри рассказал, кем хочет стать его сын Арчи, когда вырастет

Герцог Сассекский поделился этой сокровенной информацией выступая в прошлом году перед участниками "Игр Непокоренных" в Гааге.

Позже эти кадры вошли в новый фильм Гарри и Меган, который снимал Netflix "Сердце непокоренных".

Документальный фильм рассказывает о закулисье игр, истории соревнующихся спортсменов и включает интервью с принцем Гарри, в ходе которого он обсуждает мероприятие, которое впервые состоялось в 2014 году.

Принц Гарри / Фото: Associated Press

Затем в фильме герцог Сассекский рассказывает немного о своем сыне Арчи, в частности о том, что во время их бесед Гарри спрашивал у четырехлетнего ребенка, кем тот хотел бы стать, когда вырастет.

"Когда я говорю со своим сыном Арчи о том, кем он хочет стать, когда вырастет, он отвечает космонавтом или пилотом. Но я напоминаю ему о том, что не важно, кем ты хочешь стать, когда вырастешь, главное - твой характер. И ничто не может сделать меня и его маму еще более гордыми, чем видеть, что у него такой характер", - разоткровенничался Гарри, пишет Daily Mail.

Принц Гарри и Меган Маркл / Фото: Associated Press

Напомним, в этом году Арчи удостоится титула принца, а его сестра Лили стала принцессой. 6 мая мальчику исполнилось четыре года, а в этот день состоялась коронация его дедушки короля Чарльза III.

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