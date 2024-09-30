Поделился сокровенным: король Чарльз рассказал, почему его мать Елизавета II решила провести последние дни в Балморале

Королева Елизавета умерла 8 сентября 2022 года в возрасте 96 лет в замке Балморал. Теперь король Чарльз рассказал, почему его мать выбрала это особое место в свои последние дни.

Перед ее смертью Чарльз и его жена Камилла провели с монархом час наедине. А дочь Елизаветы - принцесса Анна исвященник из соседней церкви сидели у постели королевы в ее последние минуты, сообщает express.co.uk.

Королева Елизавета II / Фото: Associated Press

Во время недавнего визита в Эдинбург, посвященного 25-летию шотландского парламента, король Чарльз рассказал о том, какое особое место этот регион занимает в сердце его матери-королевы, и с теплотой вспоминал о нем.

По словам Чарльза, его мать хотела, чтобы это поместье стало местом, где она проживет всю свою жизнь, что наглядно демонстрирует важность Балморала для нее.

"Моя покойная мать особенно дорожила временем, проведенным в Балморале, и именно там, в самом любимом месте, она решила провести свои последние дни. В конце каждого дня нас всех объединяет любовь к Шотландии", - сказал король.

Замок Балморал / Фото: Associated Press

Напомним, Елизавета II каждое лето вплоть до своей смерти приезжала в замок Балморал на каникулы. Ранее мы рассказывали вам интересные факты о замке Балморал.

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