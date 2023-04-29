Подкололи принца Гарри: Кейт и Уильям опубликовали фото в честь 12-й годовщины свадьбы

Сегодня двенадцатую годовщину со дня своей свадьбы отмечают принц и принцесса Уэльские.

Не верится, что прошло уже столько лет с момента их свадьбы 29 апреля 2011 года в Вестминстерском аббатстве.

Принц Уильям и принцесса Кейт опубликовали в своем аккаунте в Instagram снимок в честь годовщины с короткой подписью:

"12 лет" сопроводив подпись сердечком.

Запечатлена пара во время велосипедной прогулки, вероятно, где-то в деревне. Кто автор снимка, не сообщается. Видимо, фото было сделано во время каких-то каникул, которые пара обычно проводит с детьми в своей загородном доме в Анмар-холе.

Принц Уильям нежно обнимает жену за плечи, а она его за спину. Пара выглядит очень мило. Да и кадр такой был явно выбран не случайно. Помним, принц Гарри жаловался, что не мог свободно кататься на велосипеде, когда жил в Великобритании. Кейт и Уильям явно демонстрируют, что все возможно!

Кейт и Уильям с детьми / Фото: Getty Images

Читайте также: