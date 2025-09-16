- Дата публикации
Подмела аэродром тренчкотом Burberry: Мелания Трамп в странном наряде отправилась в Великобританию в странном наряде
Первая леди США обожает тренчкоты от Burberry.
Президент Трамп с женой Меланией Трамп отправился из Вашингтона в Великобританию.
В ближайшее время ожидается встреча с королем Чарльзом IIІ и королевой Камиллой в Виндзорском замке, а также с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.
По дороге к самолету Мелания продемонстрировала нам немного необычный образ. На Мелании был тренчкот любимого бренда, но такой длинный, что он чуть ли не подметал аэродром.
Одежда была дополнена высокими "жокейскими" сапогами и темными солнцезащитными очками.
Обычно первая леди надевает тренчкот от Burberry длиной чуть ниже колена и сочетает его с балетками или лодочками на высоком каблуке.
так что мы с нетерпением ждем ее появления на королевских вечеринках. Возможно, нас нас ждут интересные и смелые образы вроде этого.