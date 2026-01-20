- Дата публикации
Поднял рюмку виски: король Чарльз приветствовал гостей в Холирудском дворце
Король Чарльз вчера провел встречу в Шотландии с первым министром Джоном Суинни во время приема в Холирудском дворце в Эдинбурге.
Монарх был в хорошем настроении, появившись на публике в Шотландии во время первого судебного заседания его сына принца Гарри в Высоком суде по его иску против издателя газеты The Daily Mail.
77-летний король наслаждался глотком отмеченного наградами виски и проводил прием, посвященный Шотландскому инвестиционному форуму.
Около 130 представителей бизнеса были приглашены на мероприятие в Холирудском дворце в Эдинбурге, посвященное празднованию шотландского предпринимательства, пишет журнал Hello!.
Несмотря на то, что младший сын короля — принц Гарри — сейчас находится в Лондоне, сообщается, что монарх не планирует встречаться с ним. По традиции после Рождества он отправился в Балморал на зимние каникулы.
Напомним, принца Гарри вчера запечатлели папарацци в Лондоне, он выглядел радостным.