Поднял рюмку виски: король Чарльз приветствовал гостей в Холирудском дворце

Король Чарльз / © Associated Press

Монарх был в хорошем настроении, появившись на публике в Шотландии во время первого судебного заседания его сына принца Гарри в Высоком суде по его иску против издателя газеты The Daily Mail.

77-летний король наслаждался глотком отмеченного наградами виски и проводил прием, посвященный Шотландскому инвестиционному форуму.

Около 130 представителей бизнеса были приглашены на мероприятие в Холирудском дворце в Эдинбурге, посвященное празднованию шотландского предпринимательства, пишет журнал Hello!.

Несмотря на то, что младший сын короля — принц Гарри — сейчас находится в Лондоне, сообщается, что монарх не планирует встречаться с ним. По традиции после Рождества он отправился в Балморал на зимние каникулы.

Напомним, принца Гарри вчера запечатлели папарацци в Лондоне, он выглядел радостным.