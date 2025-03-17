Подняла бокал за гвардейцев: принцесса Кейт выпила пива на параде в Лондоне

Кейт появилась на параде в пальто Alexander McQueen, надела соответствующую шляпу от Lock & Co, черные перчатки и замшевые сапоги на каблуках. Ее наряд был украшен золотой брошью в виде клевера.

Принцесса Уэльская Кейт / Фото: Associated Press

На мероприятии Кэтрин подняла бокал пива Гиннесс, отпраздновав 125-ю годовщину Ирландской гвардии. Принцесса отпила полпинты пива, пока старший гвардеец произносил тост. "Трижды ура полковнику полка", — сказал он перед бурными аплодисментами в честь принцессы Уэльской, пишет express.co.uk.

Принцесса Уэльская Кейт / Фото: Associated Press

На лондонской базе Веллингтон, Кейт осмотрела войска, а затем один из гвардейцев вручил ей традиционные веточки клевера, которые она прикрепила под своей брошью.

Принцесса Уэльская Кейт / Фото: Associated Press

Во время частной церемонии она также наградила солдат медалями "За выслугу лет" и "За образцовое поведение" в знак признания их преданности армии. Прежде чем отправиться на плац, Кейт рассказала солдатам и их семьям, как ей не хватало участия в церемонии за последние два года.

Принцесса Уэльская Кейт / Фото: Associated Press

Она даже подарила талисману полка, ирландскому волкодаву Турлоу Мору, символическую зелень и ласково наклонилась, чтобы погладить собаку по голове.

Принцесса Уэльская Кейт / Фото: Getty Images

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