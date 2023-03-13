Поднялось пальто и чуть не улетела шляпа: королева Камилла боролась со стихией по пути на службу

Король Чарльз III и королева Камилла прибыли на ежегодную службу в честь Дня Содружества в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. Королева сегодня в сине-черном образе.

Служба проводится ежегодно в честь 56 стран и наций, составляющих Содружество. 75-летняя Камилла сегодня была в синем пальто и шляпе украшенной перьям. Она надела черные кожаные перчатки, черные колготы и черные туфли на каблуках.

Король Чарльз III и королева Камилла / Фото: Getty Images

Королевский образ дополняла идеальная прическа, макияж, брошка с сапфиром на пальто и черный клатч в руках. Король был в сером костюме в полоску, белой рубашке и в галстуке в тон костюма.

Король Чарльз III и королева Камилла / Фото: Associated Press

Во время мероприятия Чарльз выступил с речью в День Содружества с Большой кафедры Вестминстерского аббатства, в которой он вспомнил свою мать, королеву Елизавету II.

Король Чарльз III и королева Камилла / Фото: Associated Press

"День Содружества был поводом для особой гордости моей любимой матери, покойной королевы - ценной возможностью вспомнить нашу семью Содружества, служению которой она посвятила свою долгую и замечательную жизнь. Сменив Ее Величество на посту главы Содружества, я черпаю огромную силу из ее примера, а также из всего, чему я научился у выдающихся людей, которых встречал по всему Содружеству на протяжении стольких лет", - сказал король.

Король Чарльз III и королева Камилла / Фото: Associated Press

Среди других членов королевской семьи присутствовали на мероприятии принц и принцесса Уэльские, а также герцог и герцогиня Эдинбургские и принцесса Анна с супругом вице-адмиралом сэром Тимоти Лоуренсом.

Король Чарльз III и королева Камилла / Фото: Associated Press

Королева Камилла / Фото: Associated Press

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