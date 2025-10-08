Подобрала аксессуары одного цвета: королева Дании появилась на открытии парламента в элегантном луке

Король Фредерик и королева Мэри / © Getty Images

Король Фредерик и королева Мэри посетили открытие парламентского года во дворце Кристиансборг в Копенгагене. Также на этом торжественном мероприятии появились принцесса Бенедикта и королева Маргрете.

По этому случаю королева Мэри надела креповый трикотажный жакет-халат от бренда Scanlan Theodore и кремовую жаккардовую юбку от Lunatica Milano длины миди.

Волосы королева уложила в элегантную прическу-пучок и дополнила ее также небольшой шляпкой цвета марсала, которая сочеталась также с ее сумкой-клатчем, перчатками и туфлями. Шика образу придавали украшения — набор с бриллиантами и жемчугом, который включал брошь, кольцо и серьги. Это украшения из коллекции The Danish Pearl Poire Parure.

Также королева Мэри сходила на этой неделе на концерт. Ее Величество по такому случаю надела двубортный пиджак-смокинг с шелковыми лацканами от Paul Smith и водолазку из хлопкового кружева от амстердамского бренда Róhe.

Королева Мэри идет на концерт / © Getty Images