Подобрала драгоценности под платье: 85-летняя королева Норвегии посетила званый ужин в образе цвета лайма

На королеве были особые изумруды, которые принадлежат королевской семье уже очень много лет.

Королева Дании Маргрете II устроила гала-ужин во дворце Кристиана VII в честь короля Норвегии Харальда V и его супруги королевы Сони, которые прибыли в страну с двухдневным официальным визитом. Помпезное мероприятие собрало в стенах дворца членов королевских семей и других высокопоставленных гостей.

А вот сами виновники торжества - 86-летний король Харальд и 85-летняя королева Соня - оделись для мероприятия по всем протокольным правилам и выглядели очень роскошно. Король надел сюртук, белую рубашку, свои многочисленные ордена и медали, а вот Соня появилась в наряде цвета лайма.

На королеве было длинное платье с пышной юбкой-колоколом из тафты и со шлейфом, у которого также были длинные рукава и декор в виде нежного кружева. Но главным акцентом образа стали драгоценности - парюра с изумрудами и бриллиантами подобранная под цвет платья. Этот набор королева обычно надевает на важные государственные события.

Король Норвегии Харальд V и королева Соня / Фото: Getty Images

Украшения является частью королевской коллекции Норвегии и передается из поколения в поколение. Ранее его носила мать короля Харальда, а до нее - его бабушка. Что касается происхождения украшений, то не существует единой общепринятой теории о том, откуда появились изумруды, отчасти потому, что дата создания тиары и других частей парюры так и не была точно установлена.

Напомним, в день прибытия в Копенгаген с королем случилась неприятность - поднимаясь по ступенькам, он споткнулся и упал просто перед ногами королевы Дании.

Король Харальд V, королева Соня, королева Маргрете II / Фото: Getty Images

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