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Подобрала наряд под лук матери-королевы: инфанта София с семьей сходила на выставку
Инфанта София вместе с сестрой принцессой Леонор и родителями — королем Филиппом VI и королевой Летицией активно проводят досуг на Майорке.
Испанская королевская семья, напомним, проводит отпуск в Пальма-де-Майорке. Вчера 18-летняя инфанта София присоединилась к сестре и родителям на выставке Жоана Миро «Пейзаж Миро» в галерее La Lonja.
Девушка выбрала для светского выхода наряд, который отлично гармонировал с розовым сарафаном от Boss ее мамы королевы — это было платье приглушенно-желтого цвета с розовым принтом от Babbaki. Образ инфанта дополнила кожаными коричневыми сандалиями на плоской подошве от Eli1957 и белой плетенной сумкой Deco Etxe.
София распустила волосы и заплела сверху две тонкие косички. Кстати, она почти всегда носит распущенные волосы и ранее мы рассказывали почему. На ее лице был легкий макияж глаз, и она накрасила помадой губы.