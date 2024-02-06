Подобрала пальто под тон платья: королева Матильда в элегантном луке приехала на рабочую встречу

Королева Бельгии посетила сегодня рабочее мероприятие в Брюсселе.
Матильда побывала в некоммерческой организации GoodPlanet Belgium, которая занимается образованием в интересах устойчивого развития. Она встретилась с детьми и сотрудниками, а они продемонстрировали ей свои кулинарные навыки.
Сегодня на королеве было пестрое платье и такое же пальто, под мышкой она держала миниатюрный бархатный клатч, а образ свой дополнила серьгами-висюльками, несколькими браслетами и часами на запястье, лаконичной укладкой и скромным макияжем.
Напомним, недавно королева Матильда вместе со своим супругом королем Филиппом побывали на торжественном приеме в замке Лакен в Брюсселе. Там супруга монарха появилась в молочно-белой блузе с черным цветочным принтом от Maison Natan, черных брюках с высокой талией и поясом и туфлях-лодочках из замши на каблуках.
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