Подобрала пальто под тон платья: королева Матильда в элегантном луке приехала на рабочую встречу

Матильда побывала в некоммерческой организации GoodPlanet Belgium, которая занимается образованием в интересах устойчивого развития. Она встретилась с детьми и сотрудниками, а они продемонстрировали ей свои кулинарные навыки.

Королева Матильда / Фото: Getty Images

Сегодня на королеве было пестрое платье и такое же пальто, под мышкой она держала миниатюрный бархатный клатч, а образ свой дополнила серьгами-висюльками, несколькими браслетами и часами на запястье, лаконичной укладкой и скромным макияжем.

Королева Матильда / Фото: Getty Images

Напомним, недавно королева Матильда вместе со своим супругом королем Филиппом побывали на торжественном приеме в замке Лакен в Брюсселе. Там супруга монарха появилась в молочно-белой блузе с черным цветочным принтом от Maison Natan, черных брюках с высокой талией и поясом и туфлях-лодочках из замши на каблуках.

Королева Матильда и король Филипп / Фото: Getty Images

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