Подобрала все по цветам: королева Максима в идеальном ярком образе вышла в свет

Королева Нидерландов Максима снова в ярком луке появилась на публичном мероприятии в Гааге.

Вчера Ее Величество посетила юбилей мультикультурной сети для государственных служащих при Министерстве внутренних дел.

В этот день Максима выбрала для выхода яркий наряд и снова не осталась незамеченной. На королеве было шерстяное пальто от Maison Valentino, под которым было платье цвета спелой вишни Natan Couture с широким коричневым поясом, подчеркнувшим талию. Клатч королевы также был от этого бренда.

Обута королева была в высокие кожаные сапоги на каблуках от Gianvito Rossi, а к ним в тон были подобраны кожаные перчатки.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Максима, как всегда, дополнила свой образ массивными серьгами, сделала насыщенный макияж глаз, а оттенок помады подобрала в тон своему аутфиту. Также на голове у Ее Величества была шляпа.

Королева Максима / Фото: Getty Images

На днях, напомним, королева Максима посетила Амстердамский музей тропиков на выставке "Наше колониальное наследие". Выставка посвящена колониальной истории в Индонезии, Суринаме и карибских частях Королевства и проходит в Амстердаме.

Королева Максима / Фото: Getty Images

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