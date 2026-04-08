Подобрала яркую блузку к сдержанному костюму: королева Летиция на праздничном мероприятии

После возобновления официальных мероприятий после пасхальных каникул королева Летиция председательствовала на праздновании 10-летия программы «Молодые таланты» в Торговой палате Испании в Мадриде.

Королева Летиция появилась на мероприятии вновь в брючном костюме цвета слоновой кости. А главной изюминкой ее образа, несомненно, стала шелковая блузка от Hugo Boss со слегка присборенным воротником-стойкой и ярким геометрическим принтом, сочетающим оранжевый, нежно-розовый и белый цвета.

Ее Величество обула балетки от Sezane бордового цвета. Что касается украшений, то Летиция выбрала серьги в форме звезд от бренда Singularu из позолоченной стали, стоимостью 18 евро и на пальце носила любимое кольцо от Coreterno. Волосы королева распустила и сделала макияж в розовых оттенках, а также розовый блеск нанесла на губы.

Королева разделила внимание публики со вторым вице-президентом Иоландой Диас, которая также выбрала смелую цветовую гамму, облачившись в ярко-розовый брючный костюм.