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Подобрала жакет под цвет камня на пальце: королева Матильда вернулась из отпуска

Подобрала жакет под цвет камня на пальце: королева Матильда вернулась из отпуска

Королева Матильда / Фото: Getty Images

Королева Бельгии Матильда вернулась к исполнению своих обязанностей после летнего отпуска.

Ее Величество совершила визит во Фламандский институт моря (VLIZ) в Остенде. Используя инновационные методы, этот институт исследует способы сохранения морей и океанов, обеспечения их устойчивого использования и разработки мероприятий по защите морских и прибрежных экосистем, а также предотвращению и сокращению загрязнения морской среды.

Королева надела молочный топ, белые брюки-клеш в сочетании с кроссовками на платформе и была в синем жакете. К аутфиту Матильда подобрала синие серьги-висюльки и одела свое помолвочное кольцо с сапфиром. В шкатулке королевы два роскошных помолвочных кольца, но чаще всего она носит именно сапфировое. Светлые волосы Ее Величество уложила и сделала легкий дневной макияж.

Королева Матильда / © Getty Images
Королева Матильда / Фото: Getty Images

Напомним, ее коллега из Нидерландов, королева Максима также появилась на публичном мероприятии, посетив Лейденский университет. И выбрала для этого выхода новый яркий лук.

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