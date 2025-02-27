Подогрела интерес публики: Меган Маркл показала, что будет в ее новом шоу

Меган Маркл в преддверии запуска своего нового сериала на Netflix поделилась в Instagram отрывками из шоу.

Герцогиня Сассекская поделилась закулисными кадрами со своего предстоящего шоу на Netflix в видео, опубликованном на ее недавно запущенной странице в Instagram.

Короткое видео показывает Меган в Монтесито, с ее командой и приглашенными звездами. Герцогиню Сассекскую можно увидеть танцующей на кухне, занимающейся пчеловодством и выпечкой. Милое видео завершается коротким камео принца Гарри рядом с ней, когда они вместе уходят со съемочной площадки и выходят на улицу.

Шоу Меган Маркл, фото: Netflix

"Осталось шесть дней до запуска нашего шоу на @netflix! Чествуем команду и всех, кто помог сделать это возможным! Начинается обратный отсчет", — написала она в подписи.

Напомним, шоу "С любовью, Меган" выйдет на стриминговом сервисе 4 марта, через два месяца после первоначальной даты премьеры, которую Меган перенесла из-за лесных пожаров в Лос-Анджелесе.

Напомним, недавно на Маркл обрушился очередной шквал критики за то, что она якобы скопировала идею шоу у Памелы Андерсон, запустившей проект несколькими неделями ранее.

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