Подписчики Ким Кардашьян возмущены и требуют, чтоб она извинилась перед принцессой Уэльской

Американская бизнесвумен и звезда-реалити неудачно пошутила о Кейт Миддлтон за несколько дней перед тем, как принцесса Уэльская опубликовала свою душераздирающее сообщение о болезни раком.
В своем Instagram Ким Кардашьян опубликовала серию фотографий, где запечатлена позируя рядом со своей Tesla Cybertruck с подписью: "Иду искать Кейт". Теперь подписчики в комментариях к этому посту требуют у Ким извинений перед принцессой.
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"Я считаю, что извинения необходимы!".
"Никогла не возвращайтесь в Великобританию".
"Не могли бы вы вместо этого произнести извинения??".
"С уважением, никогда больше не приезжайте в Великобританию".
Такие комментарии пишут ей фолловеры. В то время как другие знаменитости, как, например, Блейк Лайвли, которая тоже шутила о Кейт, извинились, Ким, похоже, не берет это во внимание.
Принцесса Уэльская в прошлую пятницу опубликовала видео, в котором откровенно рассказала о своих проблемах со здоровьем.
На следующий день Кейт с мужем Уильямом и детьми отправилась в их загородный особняк Анмер-холл.
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