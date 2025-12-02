Подписывала открытки и собирала праздничные наборы: Мелания Трамп приняла участие в мероприятии Красного креста

Мелания Трамп / © Associated Press

Первая леди Мелания Трамп встретилась с семьями военнослужащих на Объединенной базе Эндрюс и присоединилась к инициативе Красного Креста по созданию праздничных наборов для военнослужащих в честь начала рождественского сезона.

Она надела в тот день коричневые джинсы, замшевые сапоги и коричневую теплую водолазку, поверх которой надета серую фланелевую рубашку на пуговицах.

Волосы первая леди уложила в любимую прическу с легкими волнами, а на ее лице был красивый макияж.

Во время мероприятия Мелания Трамп выступила с речью и также подписала открытки и помогала паковать подарочные посылки.

«С Рождеством и Новым годом! Спасибо за вашу службу, наша страна гордится вами! С наилучшими пожеланиями, Мелания Трамп», — гласила одна из записок.

Это появление первой леди США на публике произошло после того, как он презентовала декорации, которыми украсила Белый дом в этом году.