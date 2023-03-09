Подполковница в отставке и второй брак: что известно о новой первой леди Чехии

Во Владиславском зале Пражского Града состоялась церемония инаугурации новоизбранного президента Чехии Петра Павела. Рядом с ним была его жена Ева Павлова.

В этот день первая леди продемонстрировала сразу два аутфита. Сначала Ева появилась в красном пальто, под которым на ней было твидовое платье миди голубого цвета с цветочной брошкой, и темно-синих туфлях на стойких каблуках. В руке она держала клатч из бисера.

Ева Павлова / Фото: Associated Press

Ева Павлова / Фото: Associated Press

Затем Павлова предстала в элегантном фиолетовом наряде, состоявшем из жакета с баской и поясом и юбки-карандаша. Жакет она украсила брошью интересной формы.

Ева Павлова / Фото: Getty Images

Красивая объемная укладка, нежный макияж с акцентом на розовой помаде и лаконичные серьги-цветы завершили лук жены президента.

Ева Павлова / Фото: Getty Images

Společnе čelíme тем же неприятностям, а только сами с ними тоже удастся выполнить. Nebude to lehké, но zvládneme to. дякуємо за вашу podporu. pic.twitter.com/7lyoWgzxu6 Опубликовано в Petr Pavel (@prezidentpavel) 9 марта 2023

Что же известно о новой хозяйке Пражского Града?

Еве Павловой 58 лет. Она является кадровой военной – подполковником в отставке. Ева не планировала строить военную карьеру, ведь мечтала быть воспитательницей в детском саду, но не сдала необходимый для этой работы экзамен по пению.

Она окончила гимназию, где занималась стрельбой. Ева училась в женском военном училище в словацком городе Кошице, а затем окончила Военно-политическую академию имени Клемента Готвальда в Братиславе.

До 1989 года Ева была членом компартии Чехословакии. Позже эту страницу своей жизни она назовет ошибкой.

С Петром она познакомилась во время службы на военной базе в городе Простейове в 1985 году. Они жили в одном гарнизонном общежитии. Но в то время Ева была замужем, а Петр - женат. А через несколько лет оба развелись и только после этого у них завязались отношения.

Поженились они в 2004 году. Пара скромно зарегистрировала отношения в мэрии моравского города Оломоуца.

Эта фотография была представлена в летнее время в необыкновенном современном, более чем 100-м secesním ateliéru Museum Fotoateliér Seidel, в Чешском Krumlove. Do rodinnéго альбома, но в одну из них я рад поделить.



20. 8. Český Krumlov #pravdaznovuzvitezi pic.twitter.com/xSgmbYuHJ2 Опубликовано в Petr Pavel (@general_pavel) 27 января 2023

Петр имеет двух сыновей от первого брака: Яна (1990) и Петра (1993). А у Евы от предыдущего брака есть дочь Ева (1992). У супругов нет общих детей, а на двоих у них уже четверо внуков.

После Бархатной революции в 1989 году Павлова работала в Генеральном штабе, где занималась коммуникацией с иностранными военными и авиационными атташе, работавшими в Чешской Республике.

После своей отставки Ева сопровождала мужа во время его работы за границей, в частности, когда в 2015-2018 годах генерал Павел возглавлял Военный комитет НАТО в Брюсселе.

Potrebujeme skusneho и klidного lídra, который не ᴎϲᴎᴎшает chaos, но ví, что им надо делать, выužije свои ᴎϲследования и kontaktов и поможет ᴎϲᴎϲить то, что нас pálит. pic.twitter.com/IoKAmR2VWv Опубликовано в Petr Pavel (@general_pavel) 11 января 2023

Как первая леди, Павлова намерена заниматься социальными проблемами: забота о стариках, борьба с дискриминацией женщин, предотвращение разводов.

Кстати, Ева занималась вопросами развода, когда работала помощницей в медиационном центре Manofi.

Она также имеет опыт в коммунальной политике, поскольку с 2022 года является независимым депутатом совета поселка Черноучек (там у супругов есть дом).

В свободное время первая леди любит фотографировать, кататься на лыжах и на велосипеде.

Ve двух se to лучше šlape! Viete, s Evou в chrbte это всегда езда, а в противном случае это не было в prezidentской кампании. Наше «Tour de Hrad» уже pomalи speje в оригинал. Prijďte ma podpořit в závěrечном спурте!



14. 10. Vysočina/Pardubice #pravdaznovuzvitezi pic.twitter.com/k2hO4O8HLe Опубликовано в Petr Pavel (@general_pavel) 27 января 2023

Что касается модных предпочтений Евы, то она любит классический стиль сдержанных светлых оттенков. Павлова обожает образы от чешского дизайнера Штепанки Пивцовой.

Ева Павлова / Фото: Associated Press

Ева Павлова / Фото: Associated Press

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