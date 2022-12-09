Подражает Елизавете II: королева Камилла в бежевом луке и с новой сумкой приехала на стадион

Король Чарльз и королева Камилла посетили футбольный клуб Wrexham Association в Рексхэме, Северный Уэльс, чтобы узнать больше о реконструкции футбольного клуба, который Райан Рейнольдс и Роб МакЭлхенни приобрели в 2021 году.
Команда "Рексхэм" была основана в 1864 году и до сих пор известна как старейший футбольный клуб в Уэльсе и третья по возрасту профессиональная команда в мире. "Рексхэм" также выигрывала чемпионат мира в Уэльсе рекордные 23 раза, а Racecourse Ground является старейшим международным стадионом в мире, на котором до сих пор проводятся международные игры, сообщает People.
Во время своего визита король Чарльз и королева Камилла встретились с первой, женской и молодежной командами, базирующимися в Рексхэме и другими сотрудниками, включая тренеров, медиков, администраторов. Королевская чета хотела узнать больше о текущем развитии клуба.
Королева Камилла сегодня облачилась пальто верблюжьего цвета, шляпу с меховой отделкой и бежевые сапоги из замши на каблуках. Мы все чаще видим, как Камилла старается демонстрировать на публике наряды в однотонной цветовой гамме, как это делала королева Елизавета II.
В руках у Ее Величества была сумка из кожи крокодила на короткой ручке, которая отлично дополняла образ, а также черные кожаные перчатки. Укладка и макияж Камиллы были традиционными, а в ушах сверкали жемчужные серьги.
Король Чарльз III был в пальто, ведь погода в Уэльсе прохладная.
Читайте также: