Подражает Кейт: поклонники обратили внимание на одну деталь в образе Меган Маркл

Недавно герцогиня Сассекская посетила организацию Girls Inc. в Санта-Барбаре, пока принц Гарри был в отъезде по личным делам.
Меган провела день с девочками, помогая им с новой программой цифрового благополучия под названием Social Media U. Цель этого мероприятия - защитить девочек в Интернете и убедиться, что они знают, как безопасно пользоваться социальными сетями.
Бдительные поклонники обратили внимание, что во время этого выхода на пальце герцогини Сассекской отсутствовало ее помолвочное кольцо, подаренное принцем Гарри.
На мероприятии Меган появилась в элегантном повседневном образе: белые брюки и заправленная в них рубашка цвета денима. Подробнее про образ герцогини мы рассказывали ранее.
Отсутствие кольца на пальце Меган – дело привычное, она периодически не надевает его на публичные мероприятия, но причины этого не известны. В прессе даже обсуждают, что герцогиня копирует принцессу Уэльскую, которая с недавних пор начала носить другое кольцо вместо помолвочного с крупным сапфиром.
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