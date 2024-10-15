Подражает Кейт: поклонники обратили внимание на одну деталь в образе Меган Маркл

Недавно герцогиня Сассекская посетила организацию Girls Inc. в Санта-Барбаре, пока принц Гарри был в отъезде по личным делам.

Меган провела день с девочками, помогая им с новой программой цифрового благополучия под названием Social Media U. Цель этого мероприятия - защитить девочек в Интернете и убедиться, что они знают, как безопасно пользоваться социальными сетями.

Меган Маркл / Фото: Getty Images

Бдительные поклонники обратили внимание, что во время этого выхода на пальце герцогини Сассекской отсутствовало ее помолвочное кольцо, подаренное принцем Гарри.

На мероприятии Меган появилась в элегантном повседневном образе: белые брюки и заправленная в них рубашка цвета денима. Подробнее про образ герцогини мы рассказывали ранее.

Меган Маркл / Фото: Getty Images

Отсутствие кольца на пальце Меган – дело привычное, она периодически не надевает его на публичные мероприятия, но причины этого не известны. В прессе даже обсуждают, что герцогиня копирует принцессу Уэльскую, которая с недавних пор начала носить другое кольцо вместо помолвочного с крупным сапфиром.

Меган Маркл / Фото: Getty Images

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