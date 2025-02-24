Подражает свекрови: Меган Маркл повторила знаменитый лук принцессы Дианы

Меган Маркл поделилась в своем аккаунте в Instagram несколькими новыми сторис из своего дома в Монтесито. Внимание публики привлек образ, в котором герцогиня появилась перед камерой.

Герцогиня Сассекская снова отдала дань уважения матери принца Гарри – принцессе Диане – повторив один из ее спортивных образов.

Меган сняла себя на видео, прогуливающейся по своему саду в Монтесито в фиолетовом свитшоте Northwestern. Свитшот, который Меган носит в видео, почти идентичен свитшоту принцессы Дианы, который она регулярно носила на публике в 1996 году — за год до своей смерти. Фото принцессы можно посмотреть здесь.

Меган Маркл / Фото: Instagram Меган Маркл

"Небольшой перерыв в работе, чтобы понежиться на солнышке выходного дня". На заднем плане было слышно, как один из ее детей говорит: "Мамочка, я могу это сделать, если ты хочешь". Затем Меган показала пятилетнему принцу Арчи или трехлетней принцессе Лилибет, как поливать растения с помощью шланга.

Принцесса Диана / Фото: Getty Images

Напомним, недавно Меган отдала дань уважения своей покойной свекрови принцессе Диане во время своего визита на Invictus Games 2025, появившись на публике в похожем образе.

Меган Маркл и принцесса Диана / Фото: Getty Images

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