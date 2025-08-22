- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 487
- Время на прочтение
- 2 мин
Подробности скандала: продолжит ли принцесса Елизавета учебу в Гарварде на фоне запрета президента Трампа
Будущее принцессы Елизаветы в Гарварде стало более определенным на фоне запрета Дональда Трампа обучаться в стране иностранным студентам.
Наследница бельгийского престола принцесса Елизавета в прошлом году поступила в Гарвард, чтобы получить степень магистра в области государственной политики.
Стало известно, что этой осенью принцессе Бельгии будет разрешено вернуться в Гарвардский университет для продолжения обучения в аспирантуре. Бельгийский королевский журналист Вим Дехандсхуттер подтвердил эту новость изданию Hello! , хотя королевская семья пока не делала официального заявления по поводу этого вопроса.
Получив степень бакалавра гуманитарных наук по истории и политике в Линкольн-колледже Оксфордского университета, 23-летняя будущая королева Бельгии в 2024 году поступила в Гарвардскую школу имени Кеннеди, чтобы учиться на двухгодичной магистратуре по государственной политике.
Однако ее возвращение в этом году оказалось под вопросом из-за недавних действий президента Дональда Трампа в отношении престижного университета. 4 июня президент США ввел запрет на въезд иностранных граждан в Америку по визе для обучения в Гарварде.
Ранее дворец заявлял, что принцесса отказалась от особого отношения, обусловленного ее королевским статусом, не желая получать привилегии по сравнению со своими иностранными одногруппниками.
А 30 июня федеральный судья отклонил запрет Трампа, открыв принцессе Елизавете путь к возвращению к учебе.
«Нет никаких конкретных причин, по которым она не сможет вернуться в Гарвард в сентябре», — сообщил дворец.
Журналист добавил, что королевская семья с оптимизмом смотрит на любой исход этого вопроса, сообщив, что, по словам его источников, принцесса Елизавета могла бы продолжить обучение онлайн или в кампусе другой страны, если бы запрет был сохранен.
