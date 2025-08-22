Подробности скандала: продолжит ли принцесса Елизавета учебу в Гарварде на фоне запрета президента Трампа

Принцесса Елизавета / © Getty Images

Наследница бельгийского престола принцесса Елизавета в прошлом году поступила в Гарвард, чтобы получить степень магистра в области государственной политики.

Стало известно, что этой осенью принцессе Бельгии будет разрешено вернуться в Гарвардский университет для продолжения обучения в аспирантуре. Бельгийский королевский журналист Вим Дехандсхуттер подтвердил эту новость изданию Hello! , хотя королевская семья пока не делала официального заявления по поводу этого вопроса.

Принцесса Елизавета / © Instagram Бельгийской королевской семьи

Получив степень бакалавра гуманитарных наук по истории и политике в Линкольн-колледже Оксфордского университета, 23-летняя будущая королева Бельгии в 2024 году поступила в Гарвардскую школу имени Кеннеди, чтобы учиться на двухгодичной магистратуре по государственной политике.

Однако ее возвращение в этом году оказалось под вопросом из-за недавних действий президента Дональда Трампа в отношении престижного университета. 4 июня президент США ввел запрет на въезд иностранных граждан в Америку по визе для обучения в Гарварде.

Ранее дворец заявлял, что принцесса отказалась от особого отношения, обусловленного ее королевским статусом, не желая получать привилегии по сравнению со своими иностранными одногруппниками.

Принцесса Елизавета и ее отец король Филипп / © Getty Images

А 30 июня федеральный судья отклонил запрет Трампа, открыв принцессе Елизавете путь к возвращению к учебе.

«Нет никаких конкретных причин, по которым она не сможет вернуться в Гарвард в сентябре», — сообщил дворец.

Журналист добавил, что королевская семья с оптимизмом смотрит на любой исход этого вопроса, сообщив, что, по словам его источников, принцесса Елизавета могла бы продолжить обучение онлайн или в кампусе другой страны, если бы запрет был сохранен.

