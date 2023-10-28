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Подруга королевы Елизаветы II назвала главную ошибку, которую Меган Маркл допустила в королевской семье

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
13к
Время на прочтение
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Подруга королевы Елизаветы II назвала главную ошибку, которую Меган Маркл допустила в королевской семье

Герцогиня Сассекская Меган / Фото: Getty Images

Многие критиковали Меган Маркл за ошибки, которые она допустила, когда жила в королевской семье. Подруга детства королевы Елизаветы II - леди Гленконнер – вдалась в подробности.

Выступая в подкасте "Бутон розы с Джайлсом Брандретом", леди Гленконнер сказала: "Я думаю, что дело в том, что Меган понятия не имела, чего на самом деле от нее ждут. Я думаю, что она просто думала, что это что-то вроде того, как быть еще одной актрисой, знаете ли. Ездить в золотой карете, и все в таком духе".

Герцогиня Сассекская и королева Елизавета II / © Getty Images
Герцогиня Сассекская и королева Елизавета II / Фото: Getty Images

Леди Гленконнер, которая также была фрейлиной принцессы Маргарет, добавила: "И вообще, быть членом королевской семьи – это очень скучно". Видимо, Меган это поняла не сразу, ей потребовалось два года.

В 2020 году, через два года после свадьбы, Меган и Гарри объявили королеве Елизавете II, а впоследствии и всему миру, что складывают с себя королевские полномочия и переезжают. Сначала семья уехала в Канаду, а потом перебралась в США. Сейчас, говорят, принц Гарри хочет купить дом в Британии, чтобы, приезжая туда по делам, ему было где останавливаться.

Герцогиня Сассекская и принц Гарри с королевой Елизаветой II / © Associated Press
Герцогиня Сассекская и принц Гарри с королевой Елизаветой II / Фото: Associated Press

Напомним, ранее мы рассказывали о самых громких скандалах "запасного" принца Гарри.

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Дата публикации
Просмотры
13к
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