Подружки невесты в одинаковых платьях: как дочери Харриет и Питера Филлипс очаровали всех на королевской свадьбе

Свадьба Питера и Харриет Филлипс / © Getty Images

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48-летний Питер и 45-летняя Харриет, медсестра Национальной службы здравоохранения, поженились в субботу, в церкви Всех Святых в Кембле, деревне в графстве Глостершир.

Помимо того, что это второй брак для невесты и жениха, оба уже являются родителями. У Питера есть две дочери — 15-летняя Саванна и 14-летняя Айла - от предыдущего брака с Отем Келли, а у Харриет есть 13-летняя дочь Джорджина от отношений с фитнес-инструктором Антонио Сент-Джона Сперлинга.

Свадьба Питера и Харриет Филлипс, подружки невесты - дочери пары / © Getty Images

Именно это трио и стало подружками невесты в день свадьбы. Сводные сестры выглядели очаровательно в одинаковых белых платьях от Emilia Wickstead, того же бренда, который сшил свадебный наряд для Харриет.

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Саванна и Айла Филлипс / © Getty Images

Одетые в одинаковые белые платья с короткими рукавами и венки из цветов на головах, девочки поддерживали шлейф платья Харриет Сперлинг в дождливый летний день, когда она вышла из церкви.

Харриет Филлипс и Джорджина (слева), а также Айла (справа) / © Getty Images

Напомним, что девочки хорошо знакомы, так как играют в одной хоккейной команде, а также уже появлялись на публике вместе в апреле этого года, посетив пасхальную службу вместе с королевской семьей.

Свадьба Питера и Харриет Филлипс / © Getty Images

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