Подружку "фюрера" - Алину Кабаеву - под санкции: от посла Швейцарии требуют решительных действий

Федеральный департамент юстиции и полиции Швейцарии ранее заявлял, что гражданская Алина Кабаева не проживает на территории Швейцарии.

Сообщалось, что были проведены необходимые проверки и нет никаких признаков присутствия гражданки Кабаевой в Швейцарии. Активисты, собирающие подписи к петиции о депортации Кабаевой на родину, немного остыли и история затихла.

Теперь 60 народных депутатов Украины подписали обращение к послу Швейцарской Конфедерации в Украине Клоду Вильду с просьбой содействовать введению персональных санкций против гражданки Алины Кабаевой, которая считается неофициальной женой президента РФ Путина и матерью его детей.

Алина Кабаева и Владимир Путин / Getty Images

Обращение было опубликовано на сайте партии "Слуга народа".

"Призываем Швейцарскую Конфедерацию ввести дополнительные персональные санкции против ближайшего окружения Владимира Путина, запретив таким лицам въезд и пребывание на территории Швейцарии, наложив арест на их имущество для его дальнейшей конфискации в пользу жертв российских преступлений в Украине. Обращаем ваше внимание на необходимость внесения в перечень подсанкционных лиц Алину Кабаеву – фактическую жену российского президента.

Алина Кабаева / Getty Images

Мы приветствуем тот факт, что Швейцария также не стоит в стороне от событий в нашем государстве, введя широкие и эффективные санкции против России. Мы призываем Швейцарскую Конфедерацию продлевать эту политику и ввести персональные санкции. Просим вашего содействия переадресовать наше обращение правительству и парламенту Швейцарской Конфедерации", – говорится в обращении.

Напомним, США и Соединенное Королевство уже наложили санкции против ближайшего окружения Путина, в том числе и против его старших дочерей – Марии Воронцовой и Екатерины Тихоновой. Но этого недостаточно для того, чтобы агрессор прекратил войну в Украине.

Путин с дочерьми

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