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Подсмотрели папарацци: супруги Байденов отдохнуло на пляже

Подсмотрели папарацци: супруги Байденов отдохнуло на пляже

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
941
Время на прочтение
1 мин
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Подсмотрели папарацци: супруги Байденов отдохнуло на пляже

Джо и Джилл Байдены / Фото: Associated Press

Джо и Джилл Байден любят отдыхать на пляже в Рехобот-Бич.

Папарацци подловили президента США Джо Байдена и его жену Джилл Байден во время отдыха на пляже в Рехобот-Бич, штат Делавер.

Супруги лежали на шезлонгах под большим зонтиком и читали.

Джо и Джилл Байдены / © Associated Press
Джо и Джилл Байдены / Фото: Associated Press

Джо был одет в черную футболку и бейсболку, а Джилл – в синий наряд и серую бейсболку, рядом на песке лежали вьетнамки.

Джо и Джилл Байдены / © Associated Press
Джо и Джилл Байдены / Фото: Associated Press
Джо и Джилл Байдены / © Associated Press
Джо и Джилл Байдены / Фото: Associated Press

Напомним, Джилл Байден на встречу со своей французской коллегой надела голубой брючный костюм и блузку такого же цвета. Обута она была в бежевые слингбэки от Valentino на шпильках.

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Дата публикации
Просмотры
941
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