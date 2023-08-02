Подсмотрели папарацци: супруги Байденов отдохнуло на пляже

Джо и Джилл Байден любят отдыхать на пляже в Рехобот-Бич.

Папарацци подловили президента США Джо Байдена и его жену Джилл Байден во время отдыха на пляже в Рехобот-Бич, штат Делавер.

Супруги лежали на шезлонгах под большим зонтиком и читали.

Джо и Джилл Байдены / Фото: Associated Press

Джо был одет в черную футболку и бейсболку, а Джилл – в синий наряд и серую бейсболку, рядом на песке лежали вьетнамки.

Джо и Джилл Байдены / Фото: Associated Press

Джо и Джилл Байдены / Фото: Associated Press

Напомним, Джилл Байден на встречу со своей французской коллегой надела голубой брючный костюм и блузку такого же цвета. Обута она была в бежевые слингбэки от Valentino на шпильках.

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