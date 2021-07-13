Подвел крой: у Юлии Тимошенко во время выступления разошелся жакет на талии

С 60-летней лидером партии "Батькивщина" в Верховной Раде произошел небольшой фэшн-конфуз.
Юлия Тимошенко не прекращает свои фэшн-эксперименты. Каждым своим выходом она демонстрирует прекрасное чувство стиля. Новый ее выход не стал исключением.
Нардеп появилась в стенах парламента в нежном образе цвета топленого молока. Она сочетала приталенный элегантный жакет с золотыми пуговицами и молниями на надгрудных карманах с юбкой-карандашом с золотыми лампасами.
Все было бы замечательно, если бы не крой одежды, который подвел Юлию Владимировну. Во время выступления за трибуной было заметно, как жакет на талии между пуговицами разошелся.
Но это не испортило общего впечатления от аутфита политика. Тимошенко продемонстрировала очень красивую новую прическу, которая добавила ее луку мягкости и романтичности. Вместо пучка, с которым она последнее время ходила, нардеп появилась с красивыми локонами, скрепленными сзади в хвост. Волосы Юлия Владимировна уложила себе на одно плечо.
Свой образ депутат дополнила оптическими очками в изысканной черной оправе, лаконичными серьгами-кольцами, нежным макияжем и французским маникюром.
Напомним, на днях Тимошенко пришла на эфир одной из политических передач. Там она предстала в белом облегающем платье длины миди с элегантным воротником. Талию она подчеркнула черным поясом. Наряд Юлия Владимировна скомбинировала с черными туфлями.
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