Подвел крой: у Юлии Тимошенко во время выступления разошелся жакет на талии

Подвел крой: у Юлии Тимошенко во время выступления разошелся жакет на талии

С 60-летней лидером партии "Батькивщина" в Верховной Раде произошел небольшой фэшн-конфуз.

Юлия Тимошенко не прекращает свои фэшн-эксперименты. Каждым своим выходом она демонстрирует прекрасное чувство стиля. Новый ее выход не стал исключением.

Нардеп появилась в стенах парламента в нежном образе цвета топленого молока. Она сочетала приталенный элегантный жакет с золотыми пуговицами и молниями на надгрудных карманах с юбкой-карандашом с золотыми лампасами.

Юлия Тимошенко / УНИАН

Все было бы замечательно, если бы не крой одежды, который подвел Юлию Владимировну. Во время выступления за трибуной было заметно, как жакет на талии между пуговицами разошелся.

Юлия Тимошенко/Служебные видео / Instagram Юлии Тимошенко

Юлия Тимошенко/Служебные видео / Instagram Юлии Тимошенко

Но это не испортило общего впечатления от аутфита политика. Тимошенко продемонстрировала очень красивую новую прическу, которая добавила ее луку мягкости и романтичности. Вместо пучка, с которым она последнее время ходила, нардеп появилась с красивыми локонами, скрепленными сзади в хвост. Волосы Юлия Владимировна уложила себе на одно плечо.

Юлия Тимошенко / УНИАН

Свой образ депутат дополнила оптическими очками в изысканной черной оправе, лаконичными серьгами-кольцами, нежным макияжем и французским маникюром.

Напомним, на днях Тимошенко пришла на эфир одной из политических передач. Там она предстала в белом облегающем платье длины миди с элегантным воротником. Талию она подчеркнула черным поясом. Наряд Юлия Владимировна скомбинировала с черными туфлями.

Юлия Тимошенко/Служебные видео

Читайте также: Белый период: новый деловой образ Юлии Тимошенко в Верховной Раде

Прически Юлии Тимошенко (34 фото)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку