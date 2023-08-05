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Подвел маникюр: Зара Тиндалл появилась на публике с облезлым лаком на ногтях

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
313
Время на прочтение
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Подвел маникюр: Зара Тиндалл появилась на публике с облезлым лаком на ногтях

Зара Тиндалл / Фото: Getty Images

Иногда из-за загруженного графика знаменитости и представители королевских семей забывают освежить маникюр.

Зара Тиндалл – дочь принцессы Анны и внучка покойной королевы Елизаветы II. Также Зара спортсменка - она принимала участие в Олимпийских играх 31 июля 2012 года, где стала обладательницей серебряной медали, а еще у нее трое детей: Миа, Лина и Лукас.

Зара Тиндалл / © Getty Images
Зара Тиндалл / Фото: Getty Images

В пятницу, 4 августа, Зара приняла участие в выездке на фестивале британского троеборья Magic Millions, которое прошло в Глостершире.

Женщина была одета в спортивную жокейскую экипировку, которая сидела на ней идеально и выглядела очень стильно. Но больше все же привлек внимание голубой маникюр Тиндалл, поскольку отрос и облез на некоторых ногтях.

Зара Тиндалл / © Getty Images
Зара Тиндалл / Фото: Getty Images

Вероятно, готовясь к соревнованиям, она просто не успела привести руки в порядок, поскольку обычно ее маникюр и образы безупречны.

Зара Тиндалл / © Getty Images
Зара Тиндалл / Фото: Getty Images

Напомним, что ранее подобная ситуация случилась с другой королевской особой - герцогиня Софи появилась на публике с отросшим маникюром.

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Дата публикации
Просмотры
313
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