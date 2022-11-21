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Подвел портной: модный конфуз испанской королевы Летиции

Автор
Евгения БобрикЕвгения Бобрик
Дата публикации
Просмотры
582
Время на прочтение
1 мин
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Подвел портной: модный конфуз испанской королевы Летиции

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Королева Летиция продемонстрировала оригинальный, но не безупречный образ на важном мероприятии.

Вчера, 20 ноября, члены королевской семьи Испании присутствовали на аудиенции с участниками ежегодной сессии Парламентской ассамблеи НАТО. 

Королева Летиция / © Getty Images
Королева Летиция / Фото: Getty Images

Испанская королева Летиция появилась на мероприятии в очень эффектном образе. 

Летиция надела брючный костюм от Рertegaz, состоящий из укороченных брюк и жакета с перьями на рукавах. Образ она дополнила прозрачными слингбэками от Manolo Blahnik и бриллиантовыми серьгами Chanel. 

Королева Летиция / © Getty Images
Королева Летиция / Фото: Getty Images

Королева очень эффектно собрала роскошные волосы в пучок, подчеркнув длинную шею и точеный профиль. 

И только одна маленькая деталь слегка подпортила общее впечатление - брюки Летиции были укорочены неодинаково: правая штанина была на несколько сантиметров длиннее левой, что, к сожалению, было очень заметно. 

Королева Летиция / © Getty Images
Королева Летиция / Фото: Getty Images

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Дата публикации
Просмотры
582
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