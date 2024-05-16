Подвела погода: как с платьем королевы Елизаветы II однажды произошел конфуз

С королевой Елизаветой II тоже иногда случались конфузные ситуации во время публичных мероприятий.

Этот снимок британской королевы был сделан в июне 1986 года около резиденции монарха – Букингемского дворца.

В тот день Ее Величество вручала спортсменам вступительное послание к Играм Содружества на старте эстафеты через Британию, а сами Игры проходили в июле в Эдинбурге.

Королева была облачена в розовое платье в белый принт, которое вздернулось на ветру вверх, но Елизавета II мгновенно сориентировалась и подхватила подол платья руками. К образе королева подобрала белые перчатки, белую сумку, шляпу с розовой отделкой и жемчужное ожерелье.

Королева Елизавета II, 1986 год / Фото: Associated Press

Такие ситуации часто случались с королевой Елизаветой II во время ее многолетнего правления. Монарх даже придумала лайфхак, ее портной пришивал специальные грузики в подолы платьев королевы, чтобы они не вздергивались вверх с каждым порывом ветра.

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