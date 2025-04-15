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Подвеска с именем дочери: как выглядит новое любимое украшение принцессы Раджвы
Недавно принцесса Раджва и кронпринц Хусейн порадовали новым семейным выходом во время поездки в Байхрейн, куда взяли с собой восьмимесячную дочь принцессу Иман.
Фотографией в Instagram поделился Официальный фотограф Его Королевского Высочества кронпринца Хусейна. Принцесса Раджва продемонстрировала в этот день нежный образ в белой блузе с короткими рукавами и юбке длины миди с крупным цветочным принтом, ее волосы были уложены легкими волнами, а на руках она держала дочь Иман. На шее у Раджвы также было особенное украшение — золотая подвеска от бренда Bilarabiya Jewellery на которой было написано имя Иман.
Бренд поделился фото у себя в Instagram сторис.
Именные подвески — не редкость для королевских мама. Их носят многие от принцессы Уэльской Кейт до Меган Маркл. Ранее мы собрали подборку знаменитостей, которые носят такие украшения.