Подвеска с лазуритом за 170 долларов: принцесса Уэльская вышла в свет с новым украшением

Вчера принцесса Уэльская появилась на публике в винтажном жакете от Chanel и с новой подвеской на шее, которую мы на ней не видели раньше. Мы решили рассказать подробнее об этом украшении.

На первый взгляд золотая подвеска выглядит достаточно дорого. Это тонкая золотая цепочка с маленьким кулоном синего цвета. Украшение принцесса Уэльская, вероятно, подбирала под цвет жакета, который надела и своего помолвочного кольца с сапфиром.

Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

Это подвеска от бренда Astley Clarke, кулон под названием Stilla, стоимостью чуть больше 170 долларов. Кулон украшен камнем из лазурита плоской огранки с покрытием из 18-каратного желтого золота.

Украшение не очень дорогое, но красивое и отлично гармонирует с винтажным жакетом Кэтрин и золотыми серьгами Spells of Love за 67 долларов.

Украшение принцессы Уэльской / Фото: astleyclarke.com

Кстати, о твидовом двубортном жакете Кейт. Его создал дизайнер Chanel Карл Лагерфельд в 1995 году. А на подиуме его демонстрировала модель Клаудия Шиффер. Для вчерашнего выхода принцесса подобрала к жакету черные брюки от Roland Mouret. Но то ли она сама, то ли ее стилисты немного не угадали с размером, и брюки выглядели слишком длинными.

Клаудия Шиффер на показе Chanel 1995 года в пиджаке, как у принцессы Уэльской / Фото: Getty Images

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