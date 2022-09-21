Подвеска с лошадью: внучка королевы - леди Луиза - надела украшение в память о бабушке

Каждый член британской королевской семьи в день, когда Британия прощалась со своим монархом, привнес в свой образ какую-то важную деталь в память о королеве Елизавете II.

Внучка Ее Величества – леди Луиза Виндзор – дочь графини Софи Уэссекской и принца Эдварда – не стала исключением. Она отдала дань уважения своей бабушке, надев на ее похороны украшение с лошадью.

Принцесса Беатрис с мужем Эдоардо и леди Луиза / Фото: Associated Press

Лошади были страстью королевы Елизаветы II. И леди Луиза также ездит верхом и управляет повозкой, как это делал принц Филипп, ее дедушка.

Леди Луиза Виндзор носила ожерелье, отражающее одну из ее общих страстей с бабушкой королевой Елизаветой на похоронах монарха. Именно по этой причине 18-летняя девушка надела на прощание с Елизаветой два украшения на шею, одно из которых было в форма лошадиной головы.

Леди Луиза / Фото: Getty Images

Напомним, на похороны принца Филиппа в 2021 году Луиза надела брошь с изображением лошадиной головы и хлыста, что тоже было данью уважения супругу королевы.

Кстати, любимый пони Елизаветы II тоже провожал ее в последний путь в понедельник. Пони Эмма стояла на территории Виндзорского замка, наблюдая за процессией, когда гроб королевы совершал свой последний путь в часовню Святого Георгия.

Напомним, детальнее о том, какие украшения на похороны монарха надели другие члены семьи, мы рассказывали вот здесь.

Леди Луиза с братом Джеймсом / Фото: Getty Images

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