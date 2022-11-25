Поехала в Египет: Иванка Трамп в белом платье позировала на верблюде

Иванка Трамп вместе с мужем Джаредом Кушнером и их тремя детьми уехала в отпуск в Египет. В Instagram она опубликовала серию интересных фотографий с отдыха.

Иванка Трамп с семьей / Фото: Instagram Иванки Трамп

Семья ходила на экскурсию к пирамидам, гуляла по пустыне и каталась на верблюдах. Там они сделали множество фотографий.

Иванка Трамп с семьей / Фото: Instagram Иванки Трамп

Фото: Instagram Иванки Трамп

"День в пирамидах! Так особенно – впервые исследовать красоту Египта со своей семьей!" – написала Иванка в посте.

Иванка Трамп с семьей / Фото: Instagram Иванки Трамп

Иванка Трамп / Фото: Instagram Иванки Трамп

Иванка Трамп с мужем / Фото: Instagram Иванки Трамп

Фото: Instagram Иванки Трамп

Трамп позировала верхом на верблюде. Одета она была в белое платье миди на пуговицах и белые кеды. В руке Иванка держала шляпу кремового цвета.

Иванка Трамп / Фото: Instagram Иванки Трамп

На следующий день Трамп надела длинное белое платье с цветной вышивкой и V-образным вырезом.

Иванка Трамп с мужем / Фото: Instagram Иванки Трамп

"Исследование чудес Луксора, одного из старейших населенных городов в мире!" – подписала она фото.

Иванка Трамп / Фото: Instagram Иванки Трамп

Фото: Instagram Иванки Трамп

Фото: Instagram Иванки Трамп

Напомним, Иванка Трамп объявила, что не будет участвовать в предвыборной кампании своего отца Дональда Трампа в 2024 году.

"Я не планирую заниматься политикой. На этот раз я решила отдать предпочтение своим маленьким детям и личной жизни. Я всегда буду любить и поддерживать своего отца, но в дальнейшем я буду делать это вне политической арены. Я благодарна за то, что мне выпала честь служить американскому народу, и я всегда буду гордиться многими достижениями нашей администрации", — сказала Иванка в заявлении.

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