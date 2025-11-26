- Дата публикации
Поехала в Париж: Иванка Трамп показала, как надо носить серый полосатый костюм
Старшая дочь президента США и бизнесвумен находится сейчас во Франции.
Иванка Трамп опубликовала в Instagram снимки со своей поездки в Париж. Бизнесвумен продемонстрировала стильный образ, в котором сочетались вневременная изысканность и современная интерпретация делового наряда.
Она позировала в сером костюме в полоску, который состоял из укороченного двубортного пиджака и брюк широкого кроя с высокой посадкой.
Лук Иванка дополнила черными лакированными остроносыми туфлями и черной стеганой сумочкой Lady Dior. У нее была красивая прическа с локонами и макияж с акцентом на глазах. На руке у нее красовалось кольцо с крупным бриллиантом.
Трамп позировала в пастельно-голубо-золотой комнате, а также на балконе с видом на Эйфелеву башню.
Напомним, ранее Иванка Трамп похвасталась эффектным образом в элегантном костюме цвета бургунди.