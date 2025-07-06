- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 185
- Время на прочтение
- 1 мин
Погладила лошадь: нидерландскую принцессу Беатрикс запечатлели на дорогом ее сердцу мероприятии
Принцесса Беатрикс посетила новое мероприятие в Гааге.
Бывшая королева Нидерландов и мать короля Виллема-Александра была запечатлена в конюшне во время празднования 60-летия Фонда верховой езды для инвалидов (SPG) в Манеже Мадуродама в Гааге.
В 1968 году Манеж Мадуродама был открыт принцессой Беатрикс, и уроки верховой езды для детей и взрослых с ограниченными возможностями проводятся там и по сей день.
87-летняя принцесса была в пестрой блузке, у нее на плече висела маленькая черная сумка на ремешке-цепочке, волосы были уложены, а на запястье были золотые часы. Беатрикс гладила лошадь в то время, когда ее запечатлели фотографы.
Тем временем, напомним, невестка Беатрикс — королева Максима — с младшей дочерью принцессой Арианой побывали на футбольном матче группы D женского чемпионата Европы УЕФА 2025 года между Уэльсом и Нидерландами на стадионе Allmend Stadion Luzern в швейцарском Люцерне.