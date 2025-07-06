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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Погладила лошадь: нидерландскую принцессу Беатрикс запечатлели на дорогом ее сердцу мероприятии

Принцесса Беатрикс посетила новое мероприятие в Гааге.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцесса Беатрикс

Принцесса Беатрикс / © Getty Images

Бывшая королева Нидерландов и мать короля Виллема-Александра была запечатлена в конюшне во время празднования 60-летия Фонда верховой езды для инвалидов (SPG) в Манеже Мадуродама в Гааге.

В 1968 году Манеж Мадуродама был открыт принцессой Беатрикс, и уроки верховой езды для детей и взрослых с ограниченными возможностями проводятся там и по сей день.

Принцесса Беатрикс / © Getty Images

Принцесса Беатрикс / © Getty Images

87-летняя принцесса была в пестрой блузке, у нее на плече висела маленькая черная сумка на ремешке-цепочке, волосы были уложены, а на запястье были золотые часы. Беатрикс гладила лошадь в то время, когда ее запечатлели фотографы.

Тем временем, напомним, невестка Беатрикс — королева Максима — с младшей дочерью принцессой Арианой побывали на футбольном матче группы D женского чемпионата Европы УЕФА 2025 года между Уэльсом и Нидерландами на стадионе Allmend Stadion Luzern в швейцарском Люцерне.

Принцесса Ариана и королева Максима / © Getty Images

Принцесса Ариана и королева Максима / © Getty Images

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