Похорон экс-принца Эндрю: всплыли интересные подробности о прощании с братом короля Чарльза

Экс-принц Эндрю / © Getty Images

Реклама

Несмотря на лишение королевских титулов на фоне возобновившегося интереса к его связям с Джеффри Эпштейном, бывший принц Эндрю, как сообщается, все равно будет похоронен по королевскому обряду.

Газета Daily Mail сообщила, что бывший герцог Йоркский по-прежнему числится в секретном правительственном списке членов королевской семьи, которым будут устроены пышные похоронные церемонии после смерти. Эти тщательно разработанные планы, составляемые за годы вперед, известны как «планы мостов», поскольку план каждого члена семьи назван в честь известного моста в Великобритании, пишет People.

Реклама

Королева Елизавета II / © Associated Press

Когда 8 сентября 2022 года скончалась королева Елизавета, была запущена «Операция Лондонский мост». Этот план, разработанный еще в 1960-х годах и регулярно пересматриваемый, определял конкретные церемониальные протоколы и меры безопасности, необходимые для проведения церемонии в замке Балморал и безопасной транспортировки ее тела обратно в Лондон. Когда годом ранее скончался ее муж, принц Филипп, была запущена «Операция Фортский мост».

Реклама

Планы держатся в секрете до смерти члена королевской семьи. Однако, как сообщило издание, предполагается, что похоронная церемония экс-принца Эндрю состоится в часовне Святого Георгия, после чего он будет похоронен на Королевском кладбище во Фрогморе, частном в Хоум-Парке, в Виндзоре.

Экс-принц Эндрю / © Associated Press

Что касается носильщиков гроба, то в случае с Эндрю предполагается, что к участию в церемонии могут быть привлечены офицеры Королевского флота. Эндрю активно служил в Королевском флоте с 1979 по 2001 год, в том числе во время Фолклендской войны, за что был награжден медалью «За высадку в Южной Атлантике».

Когда в октябре 2025 года король Чарльз лишил своего младшего брата королевских титулов из-за его связей с Эпштейном, тот также лишился почетного звания вице-адмирала Королевского флота. Однако ему разрешили сохранить награды, полученные за службу.

Новости партнеров