Похороны Елизаветы II: стали известны подробности о прощании с королевой

Букингемский дворец подтвердил, что государственные похороны королевы Елизаветы II состоятся в Вестминстерском аббатстве в понедельник, 19 сентября, в 11:00 по восточному времени. Перед этим королева будет находиться в течение четырех дней в Вестминстер-холле, чтобы дать возможность публике засвидетельствовать свое почтение.

Гроб с телом королевы в настоящее время покоится в Бальном зале замка Балморал. А завтра, в воскресенье, 11 сентября, он отправится в Эдинбург по дороге, чтобы прибыть во дворец Холирудхаус, где он будет покоиться в Тронном зале до полудня понедельника, 12 сентября.

Во время церемонии прощания у представителей общественности будет возможность посетить Вестминстер-холл, чтобы засвидетельствовать свое почтение королеве.

Во вторник, 13 сентября, гроб королевы отправится в аэропорт Эдинбурга, а затем в сопровождении принцессы Анны, дочери Елизаветы II, будет доставлен в Лондон.

Ожидается, что гроб прибудет в Букингемский дворец в 20:00 во вторник, где его встретят король Чарльз III и королева Камилла.

Утром в понедельник, 19 сентября, похороны закончатся, и гроб с телом королевы будет доставлен процессией из Вестминстерского дворца в Вестминстерское аббатство, где состоится государственная панихида.

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