Похожа на мать: дочь Брижит Макрон посетила выставку в Париже

У первой леди Франции - 71-летней Брижит Макрон - от первого брака с банкиром Андре-Луи Озьер трое детей - сын и две дочери. Средняя из ее детей - 47-летняя Лоранс Озьер Граффенсттаден посетила предварительный просмотр коллективной выставки Apesanteur в художественной галерее A2Z в Париже.

Лоранс Озьер / Фото: Getty Images

Ранее она практиковала врачебное дело, но после знакомства с художником Матье Граффеншттаден, за которого вышла замуж в 2023 году, открыла в себе качества художника. В своем творчестве она объединила медицину и искусство, поскольку рисует что-то вроде клеточного портрета. На выставке в Париже она появилась в длинное черной юбке и красной блузе, которые сочетала с красными сабо. Образ художница дополнила сумкой на цепочке, укладкой и несколькими украшениями.

Образ Лоранс дополнила также шелковым шарфом с принтом. Ее муж тоже посетил это мероприятия, но был одет во все черное.

Лоранс Озьер / Фото: Getty Images

На странице в Instagram она иногда делится снимками с мужем, а также своим творчеством.

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