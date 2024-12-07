Похожа на мать: младшая дочь Брижит Макрон пришла на мероприятие в маленьком черном платье

Первая леди Франции вывела в свет младшую дочь от первого брака.
До брака с Эммануэлем Макроном Брижит Макрон была замужем за банкиром Андре-Луи Озьером 14 лет. У пары в этих отношениях родилось трое детей: Себастьян, Лоуренс и Тифэн.
Дети первой леди Франции иногда посещают вместе с ней различные мероприятия, например, как ежегодную церемонию Grand Prix du Rayonnement, которая прошла недавно в Париже. Брижит тогда вышла в свет с младшей дочерью Тифэн Озьер, которой сейчас 40 лет.
Женщина надела по такому случаю лаконичный вечерний наряд - маленькое черное платье с длинными рукавами и асимметричным подолом. Оно было украшено несколькими гламурными пуговицами со стразами. Носила платье Тифэн в сочетании с капроновыми колготками, замшевыми ботильонами на каблуках, а также сумкой от Christian Dior.
Ее мать тоже выбрала лук черного цвета, но это был стильный двубортный жакет и узкие брюки. Носила она наряд в сочетании с золотыми колье на шее в виде бабочки.
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