Похожа на мать: младшая дочь Брижит Макрон пришла на мероприятие в маленьком черном платье

До брака с Эммануэлем Макроном Брижит Макрон была замужем за банкиром Андре-Луи Озьером 14 лет. У пары в этих отношениях родилось трое детей: Себастьян, Лоуренс и Тифэн.

Дети первой леди Франции иногда посещают вместе с ней различные мероприятия, например, как ежегодную церемонию Grand Prix du Rayonnement, которая прошла недавно в Париже. Брижит тогда вышла в свет с младшей дочерью Тифэн Озьер, которой сейчас 40 лет.

Женщина надела по такому случаю лаконичный вечерний наряд - маленькое черное платье с длинными рукавами и асимметричным подолом. Оно было украшено несколькими гламурными пуговицами со стразами. Носила платье Тифэн в сочетании с капроновыми колготками, замшевыми ботильонами на каблуках, а также сумкой от Christian Dior.

Тифен Озьер / Фото: Getty Images

Ее мать тоже выбрала лук черного цвета, но это был стильный двубортный жакет и узкие брюки. Носила она наряд в сочетании с золотыми колье на шее в виде бабочки.

Брижит Макрон и Тифен Озьер / Фото: Getty Images

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