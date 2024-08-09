Похожа на знаменитую актрису: как выглядит девушка датского графа Николая

24-летний граф Николай Монпеза вышел в светское общество со своей девушкой – моделью Бенедиктой Туструп, которая дебютировала на Неделе моды в Копенгагене.

Юный граф был одет с ног до головы в белое, дополнив свой лук солнцезащитными очками, и позировал рядом со своей эффектной подругой, одетой в серый приталенный жакет, широкие серые брюки и обута в песочные туфли-лодочки на каблуках, к которым подобрала маленькую кожаную сумку коричневого цвета и тонкое жемчужное ожерелье на шею.

Бенедикта Туструп и граф Николай фон Монпеза на Неделе моды в Копенгагене / Фото: Getty Images

Известно, что Бенедикта участвовала в показе Mark Kenly Domino Tan — ее дебютном показе, а ее парень, вероятно, был очень горд за свою партнершу. Кстати, девушка немного похожа на знаменитую голливудскую актрису Блейк Лайвли, которая сейчас занята промокампанией своего нового фильма "Оставь, если любишь".

Напомним, ранее мы рассказывали, с кем встречается граф Феликс - младший сын принца датского Иоахима.

Читайте также: