Похоже, не беременна: Шарлотта Казираги пришла на мероприятие в полупрозрачном платье

Племянница князя Альбера II продемонстрировала эффектный лук на "Балу Роз", но мы начали сомневаться в том, что она действительно ждет ребенка, как об этом сообщалось ранее.

36-летняя Казираги облачилась в полупрозрачное платье на тонких бретельках из коллекции весна-лето 2023 от Chanel, дополни вобраз высокими перчатками и сумкой в тон тоже от французского бренда, стоимостью более 4000 долларов.

Шарлотта Казираги / Фото: Associated Press

Шарлотта Казираги / Фото: Associated Press

Кристиан Лубутен и Шарлотта Казираги / Фото: Associated Press

Самым дорогим аксессуаров в вечернем образе девушки были серьги от Chanel "Comte" из белого золота 18 карат с бриллиантами за 56 475 долларов. Шарлотта сделала классический вечерний макияж, а волосы собрала в прическу.

Шарлотта Казираги / Фото: Getty Images

Вместе с ней на дорожке блистали Андреа Казираги, Татьяна Санто-Доминго, принцесса Александра Ганноверская, Бен Сильвестр Штраутманн, Пьер Казираги и Беатрис Борромео. Напомним, "Бал Роз" - это традиционное ежегодное благотворительное мероприятие, которое проходит в Монако. В прошлом году Шарлотта посетила Бал вместе с мужем Дмитрием Рассамом. Тогда она была в бледно-розовом платье со сборками на талии на тонких бретельках и с черным бантом на декольте.

На Балу также присутствовала принцесса Каролина (мать Шарлотты), она блистала тоже в платье от Chanel и ее брат князь Альбер II. А вот жена княгя Шарлин, слухи о разводе с которой он недавно прокомментировал, не появилась на мероприятии.

Принцесса Каролина Ганноверская и ее брат князь Монако Альбер II / Фото: Getty Images

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