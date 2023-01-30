Похоже, вопрос решен: стало известно, будут ли Меган и Гарри присутствовать на коронации Чарльза

Король Чарльз III хочет, чтобы его младший сын Гарри с супругой Меган Маркл присутствовали на его коронации 6 мая 2023 года.

Стало известно, что Его Величество король обратился с просьбой к архиепископу Кентерберийскому заключить соглашение с его враждующими сыновьями – Уильямом и Гарри – для того, чтобы герцог Сассекский и его супруга Меган могли присутствовать на церемонии.

Принц Гарри и Меган Маркл / Фото: Getty Images

Мистера Уэлби, который будет проводить церемонию в Вестминстерском аббатстве, впервые попросили выступить в качестве посредника между Уильямом и Гарри вскоре после смерти королевы в сентябре 2022 года. Вероятно, такая же роль ему предписана и в день коронации монарха, сообщает Express.co.uk.

Официально пока что не известно, будут ли приглашены Гарри и Меган. И приедут ли, ведь 6 мая – это еще и день рождения их сына Арчи. Но вероятность их присутствия высока.

Однако старший брат Гарри – принц Уильям – против этой затеи. Похоже, принц Уэльский окончательно потерял надежду на примирение с братом и не видит в этом вопросе никаких перспектив.

Король Чарльз III и королева Камилла / Фото: Associated Press

Напомним, подробности того, как будет проходить коронация Чарльза III, мы вам уже рассказывали ранее.

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