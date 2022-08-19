Похожи на Кейт и Уильяма: сын королевы Рании показал портретное фото с невестой со своей помолвки

О помолвке объявили через полтора месяца после того, как Рания рассказала, что помолвлена ее старшая дочь – принцесса Иман.

"Не думала, что в моем сердце может быть столько радости! Поздравляю моего старшего принца Хусейна и его прекрасную будущую невесту Раджву", - гласит сообщение Рании.

Теперь и сам принц Хусейн поделился снимком на своей странице в Instagram. Он запечатлен на фото с невестой Раджвой, на девушке одето синее платье с V-образным вырезом и поясом на талии, которое очень уж напоминает то самое платье от бренда Issa, в котором Кейт Миддлтон блистала в день своей помолвки с принцем Уильямом в ноябре 2010 года.

28-летний наследный принц Хусейн поделился портретом на своей личной странице в Instagram и написал:

"Мы молимся, чтобы Бог даровал нам Свои благословения. Благодарю мою дорогую иорданскую семью за сердечную поддержку и добрые пожелания".

А так выглядела Кейт Миддлтон, когда объявили о ее помолвке с принцем Уильямом.

Кейт Миддлтон и принц Уильям / Фото: Getty Images

Его 51-летняя мама королева Рания также опубликовала у себя в Instagram фото со своей будущей невесткой и написала: "Рада приветствовать мою третью дочь, будущую невесту Аль Хусейна, Раджву, в семье! Мы так рады за вас обоих".

Рания была одета в безупречное черное платье из крепа с кристаллами от Andrew Gn, сшитое в Италии, стоимостью 2950 долларов. А будущая невеста была в фисташковом платье, поверх которого была белая накидка с поясом в тон. У обеих дам были красивые прически и макияжи.

Помолвка состоялась в среду в доме отца Раджвы в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. На ней присутствовали королева Рания и король Абдалла, а также другие члены королевской семьи.

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