Похожие образы с разницей в 30 лет: как Сара Йоркская и принцесса Беатрис носили золотой бант на платьях

Похожие образы с разницей в 30 лет: как Сара Йоркская и принцесса Беатрис носили золотой бант на платьях

Принцесса Беатрис никогда не была иконой стиля, но некоторые ее образы вызывают восторг у публики.

Вот это платье от Gucci с бантом на талии, в котором Беатрис появилась на свадьбе греческого принца Филиппоса и Нины Флор в октябре 2021 года, а также выходила на красную дорожку Global Gift Gala 2018 – как раз из таких.

Принцесса Беатрис на свадьбе / Getty Images

Беатрис выглядела великолепно в платье с глубоким декольте, декорированном камнями и украшенном бантом на талии. Демонстрируя наряд несколько раз на публике, принцесса Йоркская как бы намекает на осознанное потребление.

Принцесса Беатрис на Global Gift Gala 2018 / Getty Images

А еще, оказывается, у мамы Беатрис – Сары Йоркской – в далеком 1988 году был похожий выход. Тогда 20 января 1988 года Сара, герцогиня Йоркская, прибыла на выставку аукционного дома Sotheby's в Лондоне. И на ней был наряд с очень похожим большим золотым бантом на шее. Вечерний лук Сары эффектно подчеркивали серьги-кисточки черно-золотого цвета.

Сара Йоркская / Getty Images

Интересно, знала ли принцесса Беатрис, когда надевала платье от Gucci, о похожем образе своей матери, как думаете?

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