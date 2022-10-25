Похудел и ослаб: появились новые подробности состояния здоровья Путина

Российский "фюрер" продолжает свою кровавую войну в Украине и всерьез нацелен на победу. Правда, как говорят, приближенные к нему источники, здоровье Путина подводит. Ой, как подводит.

Минувшие выходные президент РФ посвятил отдыху. Как пишет телеграмм-канал Generall SVR, во время отдыха диктатор прошел очередное медицинское обследование.

Путин / Фото: Associated Press

"Беспокойство, как самого Путина, его близких, так и медиков вызывают приступы кашля у президента, а также постоянная тошнота и отсутствие аппетита из-за приема лекарств и специфической диеты на фоне онкологии. В последние несколько месяцев Путин похудел на восемь килограмм, в окружении президента переживают, что заметная в прогрессе худоба и постоянный кашель будут расценены элитами как признак быстрого ухудшения здоровья вождя", - пишет канал.

Впрочем, несмотря на ситуацию со здоровьем, совещания хоть и в режиме видеоконференций Путин все же проводит. Зачитывает доклады, устраивает "разбор полетов" и не сдерживает себя ни в чем, общаясь с министрами. Правда, говорят, что и на этих совещаниях спокойно жить "фюреру" не дают приступы кашля.

Путин / Фото: Associated Press

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