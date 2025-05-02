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Похудела и помолодела: 77-летняя Хиллари Клинтон в кремовом костюме пришла на public talk
Бывшая первая леди Америки и экс-госс-секретарша США ошеломила своим помолодевшим и похудевшим видом.
Хиллари Клинтон побывала на public talk у комментатора Маргарет Гувер, где она рассказала о своей книге Something Lost, Something Gained («Что потеряно, что-то приобретено») в Нью-Йорке.
Экс-первая леди ошеломила своим помолодевшим и похудевшим видом. Клинтон появилась там в кремовом костюме, состоявшем из прямых брюк со стрелками и жакета без воротника и со скрытыми пуговицами. Аутфит она дополнила бежевыми туфлями.
У Хиллари была стильная укладка, макияж с бежевыми тенями, черным карандашом и помадой ягодного оттенка. Уши она украсила элегантными серьгами, шею – ожерельем с жемчужинами, а руки – золотым браслетом и кольцом.
Напомним, Хиллари Клинтон на саммите здравого смысла в отношении детей и семей 2025 года предстала в черной рубашке в белую полоску и звездочки, которую она скомбинировала с черными брюками и черными кожаными ботильонами на удобных каблуках.