ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
566
Время на прочтение
1 мин

Похудела и помолодела: 77-летняя Хиллари Клинтон в кремовом костюме пришла на public talk

Бывшая первая леди Америки и экс-госс-секретарша США ошеломила своим помолодевшим и похудевшим видом.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Хиллари Клинтон

Хиллари Клинтон / © Getty Images

Хиллари Клинтон побывала на public talk у комментатора Маргарет Гувер, где она рассказала о своей книге Something Lost, Something Gained («Что потеряно, что-то приобретено») в Нью-Йорке.

Экс-первая леди ошеломила своим помолодевшим и похудевшим видом. Клинтон появилась там в кремовом костюме, состоявшем из прямых брюк со стрелками и жакета без воротника и со скрытыми пуговицами. Аутфит она дополнила бежевыми туфлями.

/ © Getty Images

© Getty Images

У Хиллари была стильная укладка, макияж с бежевыми тенями, черным карандашом и помадой ягодного оттенка. Уши она украсила элегантными серьгами, шею – ожерельем с жемчужинами, а руки – золотым браслетом и кольцом.

Напомним, Хиллари Клинтон на саммите здравого смысла в отношении детей и семей 2025 года предстала в черной рубашке в белую полоску и звездочки, которую она скомбинировала с черными брюками и черными кожаными ботильонами на удобных каблуках.

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
566
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie