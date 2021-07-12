Похудевшая и с новой прической: княгиня Шарлин показала, как выглядит после операций

Княгиня Шарлин впервые за долгое время отсутствия на публике поделилась в Instagram фотографиями.

В прошлом месяце супруга князя Альбера II находясь у себя на родине в Южной Африке перенесла две операции после того, как ранее лечилась от лор-инфекции. Операции прошли успешно, но Шарлин потребовалась реабилитация после.

Князь Альбер II и княгиня Шарлин / Associated Press

Теперь 43-летняя Шарлин поделилась серией фотографий в Instagram, которые она подписала: "Проводить время с Жаки и Беллой за изготовлением одеял для детских яслей по соседству. Пожелайте мне удачи". На фотографиях королевская особа болтает в FaceTime со своими 6-летними детьми и посылает каждому из них воздушный поцелуй. На снимках у Шарлин более короткая стрижка, чем была раньше, она одета в зеленый свитер, леггинсы и высокие рыжие сапоги. Выглядит княгиня похудевшей.

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Напомним, 2 июля княгиня и князь отпраздновали десятую годовщину со дня своей свадьбы. В этот день Шарлин была в ЮАР и писала в блоге пост, в котором говорила: "Альберт - моя опора и сила, и без его любви и поддержки я не смогла бы пережить это болезненное время". Княгиня говорила, что ей очень грустно, что в этот день она не смогла быть со своей семьей в Монако.

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Свадьба княгини Шарлин и князя Альбера II (10 фото)

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