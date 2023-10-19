"Похудевшая" монархия в кризисе: принцессы Беатрис и Евгения вызваны спасти ситуацию

Король Чарльз III всерьез обеспокоен ситуацией, что работающие члены семьи не успевают исполнять все те королевские обязанности, которые на них возлагаются.

Именно поэтому Чарльз созвал "чрезвычайную встречу", чтобы обсудить решение нынешнего кризиса, охватившего королевскую семью, возможным привлечением к работе принцесс Беатрис и Евгении – дочерей брата короля – принца Эндрю Йоркского.

Король Чарльз III / Фото: Getty Images

Девушки официально не являются работающими членами королевской семьи, но иногда выполняют королевские обязательства, могут быть приглашены во время турне фирмы по Содружеству, сообщает express.

"Были проведены экстренные встречи, чтобы найти решение для выполнения растущего числа королевских обязательств как здесь, в Великобритании, так и за рубежом. Чтобы охватить молодое поколение, нужна более молодая кровь, и единственные доступные кандидаты — это Беатрис и Евгения", - говорят эксперты.

Принцессы Евгения и Беатрис / Фото: Associated Press

Сестры Йоркские ведут независимую жизнь: Беатрис работает стратегом в технологической компании Afiniti, а Евгения — заместителем директора художественной галереи, и обе занимаются благотворительной деятельностью. У них также есть молодые семьи и им нужно уделять время.

Согласятся ли принцессы Йоркские взять на себя больше королевских обязанностей – покажет время. Напомним, ранее сообщалось, что принцесса Беатрис хочет в ближайшее время родить второго ребенка.

Принцесса Беатрис и ее муж Эдоардо Мапелли-Моцци / Фото: Getty Images

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