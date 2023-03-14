Похвасталась обновкой: пресс-секретарь Байдена пришла на работу в жемчужном ожерелье и элегантных серьгах

Пресс-секретарь Белого дома – Карин Жан-Пьер – выступила на очередном брифинге в Вашингтоне.

Там она предстала в белом наряде с V-образным вырезом и короткими рукавами.

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Свой аутфит Карин дополнила новыми украшениями: на шею она надела красивое ожерелье из мелкого жемчуга, а в ушах были элегантные жемчужные серьги в виде капель.

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Фирменные кудри, макияж с медно-персиковыми тенями и розовой помадой и молочный маникюр завершили лук пресс-секретаря.

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Напомним, в прошлый раз Карин Жан-Пьер вышла к журналистам в красном платье по фигуре, которое имело завязанный узел на талии и короткие рукава с рюшами.

Читайте также: