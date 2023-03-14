Похвасталась обновкой: пресс-секретарь Байдена пришла на работу в жемчужном ожерелье и элегантных серьгах

Карин Жан-Пьер пополнила свою коллекцию украшений.
Пресс-секретарь Белого дома – Карин Жан-Пьер – выступила на очередном брифинге в Вашингтоне.
Там она предстала в белом наряде с V-образным вырезом и короткими рукавами.
Свой аутфит Карин дополнила новыми украшениями: на шею она надела красивое ожерелье из мелкого жемчуга, а в ушах были элегантные жемчужные серьги в виде капель.
Фирменные кудри, макияж с медно-персиковыми тенями и розовой помадой и молочный маникюр завершили лук пресс-секретаря.
Напомним, в прошлый раз Карин Жан-Пьер вышла к журналистам в красном платье по фигуре, которое имело завязанный узел на талии и короткие рукава с рюшами.
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