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Похвасталась обновкой: пресс-секретарь Байдена пришла на работу в жемчужном ожерелье и элегантных серьгах

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
750
Время на прочтение
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Похвасталась обновкой: пресс-секретарь Байдена пришла на работу в жемчужном ожерелье и элегантных серьгах

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Карин Жан-Пьер пополнила свою коллекцию украшений.

Пресс-секретарь Белого дома – Карин Жан-Пьер – выступила на очередном брифинге в Вашингтоне.

Там она предстала в белом наряде с V-образным вырезом и короткими рукавами.

Карин Жан-Пьер / © Associated Press
Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Свой аутфит Карин дополнила новыми украшениями: на шею она надела красивое ожерелье из мелкого жемчуга, а в ушах были элегантные жемчужные серьги в виде капель.

Карин Жан-Пьер / © Associated Press
Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Фирменные кудри, макияж с медно-персиковыми тенями и розовой помадой и молочный маникюр завершили лук пресс-секретаря.

Карин Жан-Пьер / © Associated Press
Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Напомним, в прошлый раз Карин Жан-Пьер вышла к журналистам в красном платье по фигуре, которое имело завязанный узел на талии и короткие рукава с рюшами.

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Дата публикации
Просмотры
750
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